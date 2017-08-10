Индонезийский Медан стал городом-побратимом Ростова-на-Дону. Как сообщает пресс-служба администрации донской столицы, протокол о взаимовыгодном сотрудничестве подписали на фестивале республики Индонезии в Москве. Кроме того, мэр иностранного города предложил делегации Ростова заключить договор о сотрудничестве между университетом Медана и одним из вузов Южной столицы. Главу азиатского города пригласили официально посетить Ростов в сентябре в рамках празднования Дня города.