Конкурс на лучший детский рисунок «Природа донской земли» объявлен в Ростове

Ростовский парк имени Октября проводит конкурс на лучший рисунок по теме «Природа донской земли». Он приурочен к 80-летию Ростовской области и Году экологии в России. Как уточняют в пресс-службе городской администрации, к участию приглашают детей в возрасте от 6 до 14 лет. Рисунки должны быть выполнены на формате А4.

Рисунки (не на цифровом носителе, не копии и не фотографии) принимаются с 11 августа по 5 сентября 2017 года — с понедельника по пятницу — с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 56-й Армии, д.1. Телефон для справок: 2-77-29-79. Подробные условия конкурса можно прочитать на территории парка им. Октября (ул. Дачная, 4).