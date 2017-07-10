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КУЛЬТУРА

«Мобильная библиотека» отправится в Егорлыкский район

10:41 Понедельник, 10.07.2017

12 июля в Егорлыкской детской библиотеке состоится торжественная презентация второй очереди проекта «Мобильная библиотека». Напомним, книги привозят в отдаленные уголки Ростовской области, чтобы дети и взрослые смогли познакомиться с современными изданиями.

Так, библиотеками первого маршрута стали сельские отделы межпоселенческой центральной библиотеки имени Шолохова в Аксайском районе. Теперь комплекты книг отправятся на три месяца в пять библиотек Егорлыкского района.

Читателей Изобильненской, Ново-Роговской, Кавалерской, Балко-Грузской и Егорлыкской детской библиотек ждёт встреча с самыми лучшими книгами ведущих российских издательств. Это книги не только классиков русской и зарубежной прозы, но и современных авторов, пишущих на актуальные для сегодняшних юных читателей темы. А самые активные читатели могут стать участниками конкурса «Лучший читатель мобильной библиотеки» и выиграть призы.

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