Музей Ростова пока есть только в планах, последний шаг — за первыми лицами города

В донской столице может появиться городской музей. Под будущую экспозицию предполагается выделить здание бывшего строительного института. И историки, и деятели культуры не сомневаются — 3 этажа исторического дома быстро заполнятся экспонатами. Часть их уже ждёт своего часа.

Идея создания музея Ростова-на-Дону зиждется на книгах. Их автор — известный учёный, публицист, журналист и краевед Владислав Смирнов обладал энциклопедическим знаниями о любимом городе. И когда понял, что они уже не умещаются на страницах монографий, задумался о создании городского музея. Профессору не суждено было дожить до воплощения в жизнь этой мечты, и теперь реализацией планов занимается его вдова.

«В принципе, идею строительства музея все поддерживают. Ростовчане, которые звонят мне, предлагают экспонаты, я готова их складывать у себя в квартире, до руководства области», — говорит журналист, вдова профессора В.В. Смирнова Елена Смирнова.

К примеру, в Законодательном собрании уже даже разработаны конкретные предложения. Под городской музей предполагается выделить историческое здание бывшего строительного института. Общественность в этом случае с властью единодушна — город-миллионник с богатейшей историей должен иметь свой отдельный музей.

«У нас много в архиве исторических материалов, связанных с развитием города, с жителями, людьми, которые оставили свой след в истории города. Я думаю, что очень быстро заполнится. И он будет существовать, пополняться. И это будет не просто один раз организованный музей и экспозиция в нём, это будет живой организм», — говорит скульптор Анатолий Скнарин.

Офис руководителя общества охраны памятников истории и культуры больше напоминает музей. Многие из этих предметов, говорит Александр Кожин, достойны экспонироваться, а не лежать мёртвым грузом. Недавно вернулся из командировки в Елабугу. Там, говорит, на 25 тысяч населения — 10 музеев, в том числе городской. За Ростов обидно.

«Такой музей должен быть, об этом давно говорят, и все возможности для того, чтобы он имел соответствующее наполнение, есть. Не хватает только одного — того политического шага, политической воли первых лиц города, для того, чтобы это было реализовано», — говорит руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Если всё сложится хорошо, говорит Елена Смирнова, то официальная подпись под решением о создании городского музея может появиться уже этой осенью. И тогда есть все шансы предусмотреть соответствующую статью при формировании бюджета на следующий год.