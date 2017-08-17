На Дону представят документальный фильм о фестивале «Оборона Таганрога — 1855»

Донские документалисты создали фильм о закулисье фестиваля «Оборона Таганрога — 1855». Презентация состоится в Таганроге сегодня. Хроники расскажут обо всех этапах подготовки культурно-исторического проекта. Заодно организаторы подведут итоги прошедшего в мае очередного фестиваля. В этом году его посетило более 20 тысяч человек.