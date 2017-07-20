На фестивале Bridge of Arts представят 50 кинолент

Ростовская область готова к проведению фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. Такое заявление сделали члены оргкомитета форума. «Мост искусств» пройдет в донской столице с 23 по 27 августа. В программе пятьдесят конкурсных и внеконкурсных кинолент, причем будут фильмы и ростовских режиссеров. Председателем жюри в этом году стал сценарист и режиссер Роджер Кристиан, российскому зрителю он известен, как художник одного из эпизодов Звёздных войн.