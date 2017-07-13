«Негромко о вечном»: ростовчан приглашают на поэтический вечер
16 июля в 16 часов в литературной гостиной Донской публичной библиотеки в рамках проекта «Большое чтение» состоится поэтический вечер Дениса Поваляева «Негромко о вечном». Вход свободный.
Денис Поваляев родился в городе Ростове-на-Дону. В 17 лет стал участником литературного объединения «Созвучие». Публиковался в их литературных сборниках, различных газетах. Соавтор книги «Желающему слышать» (совместно с Валерием Поваляевым).
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