«Негромко о вечном»: ростовчан приглашают на поэтический вечер

16 июля в 16 часов в литературной гостиной Донской публичной библиотеки в рамках проекта «Большое чтение» состоится поэтический вечер Дениса Поваляева «Негромко о вечном». Вход свободный.

Денис Поваляев родился в городе Ростове-на-Дону. В 17 лет стал участником литературного объединения «Созвучие». Публиковался в их литературных сборниках, различных газетах. Соавтор книги «Желающему слышать» (совместно с Валерием Поваляевым).