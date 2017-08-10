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КУЛЬТУРА

Необычную чашу нашли археологи возле СК Лакомова в Азове

7:43 Четверг, 10.08.2017

Ширванскую чашу обнаружили археологи возле спортивного комплекса имени Лакомова в Азове. Об этом «Дон-ТР» рассказали в Азовском музее-заповеднике. По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, таких чаш на Дону в то время быть не могло. Есть предположение, что посуду в качестве трофея завезли, когда северный и южный Айзейбаджан стали частью Золотой Орды. Находку направят на экспертизу, которая установит точный возраст чаши.

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