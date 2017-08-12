В Ростове пройдет «Ночь кино»

Ростов-на-Дону в очередной раз присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино». 27 августа в донской столице пройдут бесплатные вечерние показы отечественных фильмов на открытом воздухе. Ростовчан и гостей города ждут перед сценой парка культуры и отдыха им. М. Горького. Старт акции — в 19 часов, сообщает пресс-служба администрации южной столицы.

По результатам интернет-голосования, наибольшее количество жителей страны отдали свое предпочтение российским кинокартинам: «Кухня. Последняя битва» (режиссер Антон Федотов), «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев), «28 панфиловцев» (режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа). Именно эти фильмы и будут показаны на всех киноплощадках страны в ночь кино. Юных зрителей же ожидает просмотры мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед» (режиссер Алексей Цицилин).