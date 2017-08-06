Новый сезон Таганрогский драмтеатр начнет с грандиозного праздника

Донские театры после летних каникул готовятся к старту нового сезона. В Таганрогском драматическом театре уже полным ходом идут репетиции. Новый сезон там планируют начать с премьеры и грандиозного праздника.

Для Таганрогского драматического театра этот год особый — Мельпомена обосновалась в городе у моря 190 лет назад. Такая серьезная дата побудила исследователей к новым поискам и открытиям. Еще зимой таганрожцы увидели уникальную выставку, посвященную почти 200-летней театральной истории.

«Мы рады делиться материалом с жителями и гостями нашего города. В этом году сделали для себя для себя открытие — обнаружили уникальное издание госпожи Шатлен. Её труппа выступала в театре в последние шесть предреволюционных лет. Пьесы были переданы в городскую библиотеку. Это уникальные документы, которые требуют глубокого изучения», — рассказывает заведующая отделом Таганрогской ЦГПБ имени А.П. Чехова Елена Духанова.

В эти дни театр готовится к новому сезону, который начнется с большого праздника. 17 сентября откроется очередной большой международный театральный фестиваль на родине Чехова. Афиша предстоящего форума, безусловно, заинтересует театралов. Фестиваль ждет гостей в сентябре, но работа в театре уже идет полным ходом.

«Несколько театров привезут в Таганрог прекрасные постановки. Например, вологодский театр привезет «Ричарда II». Откроется он премьерой нашего театра — спектаклем по пьесе Мольера «Лекарь по неволе». Кроме того, в этот день мы планируем открыть доску, посвященную тем меценатам, чьими усилиями было построено здание этого театра», — поясняет художественный руководитель Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова Сергей Герд.