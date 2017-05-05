«Открытый микрофон» в Ростове: каждый желающий сможет прочесть стихи о войне

6 мая с 15 до 18 часов на третьем этаже Донской публичной библиотеки пройдет акция «Открытый микрофон». Любой желающий сможет выступить с поэзией о войне.

При этом не важно, будет ли это сочинение самого выступающего или стихотворение известного автора. Главное — прочитать стихи с душой, почтив память всех тех, кто сражался за Родину и благодаря кому мы живем с мирным небом над головой. Ведущая — Галина Ульшина, руководитель литературного объединения «Созвучие», член Союза писателей России.