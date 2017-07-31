Парамоновские склады: 31 июля пройдут торги на электронном аукционе

Сегодня на электронной площадке «Южная Торговая Система» пройдут торги на покупку Парамоновских складов. Начальная цена лота около 8,5 миллионов рублей. Комплекс сооружений 19 века является памятником федерального значения. Общая площадь строений 13340 квадратных метров.