Поэт из Пролетарска Василий Цыганенко — настоящее достояние Дона

Из-под пера Василия Цыганенко вышло уже шесть стихотворных сборников. При этом в год своего 80-летия донской поэт готовится к изданию седьмого. Его строки становятся слоганами, и без них не проходит ни одно торжественное мероприятие.

Стихи Василия Цыганенко на страницах достаточно крупной всероссийской газеты — частые гости. И вообще, в периодике его печатают охотно и много. Феномен провинциального поэта трудно поддаётся объяснению. Вроде бы простые слова складываются в незамысловатые фразы. А в итоге получаются живописные полотна.

Распевная мелодичность языка, яркие, почти осязаемые образы, которые, кажется, рождаются сами собой. На самом деле, каждое стихотворение, говорит Василий Иванович — результат кропотливой работы.

«Некоторые говорят — ждать вдохновения. Это не правильно… Я сажусь, работаю. Темы подыскиваю — что-то захватило меня. Событие в стране, событие в мире, или лист упал, залетел на стол — и это меня захватило. Я сажусь — и пошёл», — говорит поэт Василий Цыганенко.

Как у многих поэтов, есть у Василия Ивановича своя муза. Зовут её Раиса Александровна. Жена — это первый читатель, первый критик, иногда даже соавтор. Вместе супруги уже более полувека. Но отношения такие же трепетные, как в молодости.

Для своего родного Пролетарска поэт Василий Цыганенко уже давно — настоящее достояние. Лучшим подарком почётным гостям считается сборник его стихотворений. Василий Иванович — автор текста гимна Пролетарского района.

«Смотр автоклубов, или мы едем на съезд работников культуры — Василий Иванович, нам нужно то-то. Ой, я наверное не смогу. Утром звонит: я написал. Подходит или нет. Да конечно подходит! Это всегда становится брендовыми словами, слоганами», — говорит заведующая отделом культуры администрации Пролетарского района Ирина Савинкова.

Более десятка больших поэм, басни, детские произведения, тексты песен, около тысячи стихотворений. Творчество Василия Цыганенко пока вмещают шесть больших сборников, но скоро их будет семь.