Пользователей соцсетей оценили необычное оформление гаража в Ростове

Пользователи социальных сетей распространили фото гаража на Северном в Ростове, на котором изображены мультяшные герои. Это Вова Сидоров, отправившийся со всей своей семьей служить в армию, а также попугай Кеша с фотоаппаратом и пузатый кот в джинсах. Яркая картинка сразу привлекла внимание прохожих и в реальности, и в интернет-пространстве. Кто-то из горожан даже выразил радость, что советские мультфильмы остаются популярными и сегодня.