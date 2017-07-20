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КУЛЬТУРА

Пользователей соцсетей оценили необычное оформление гаража в Ростове

13:09 Четверг, 20.07.2017

Пользователи социальных сетей распространили фото гаража на Северном в Ростове, на котором изображены мультяшные герои. Это Вова Сидоров, отправившийся со всей своей семьей служить в армию, а также попугай Кеша с фотоаппаратом и пузатый кот в джинсах. Яркая картинка сразу привлекла внимание прохожих и в реальности, и в интернет-пространстве. Кто-то из горожан даже выразил радость, что советские мультфильмы остаются популярными и сегодня.

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