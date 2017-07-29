Ростовчане смогут научиться рисовать как Айвазовский и вдохновляться как Пикассо

30 июля обо всех оттенках моря расскажут на мастер-классе «Крымский пейзаж вместе с Айвазовским» в Ростовском музее изобразительных искусств. Организаторы планируют, что преподаватели смогут заинтересовать и тех, кто далек от живописи, и тех, кто знает в ней толк. На мастер-классе обещают не только рассказать об особенной технике Айвазовского, но и научить писать морские пейзажи. Занятие состоится в воскресенье, в 13:20. Источником вдохновения для ростовчан может послужить выставка «Морской бриз», которая уже открыта для посещения. На ней представлены лучшие морские пейзажи из фондов музея.

В этот же день в музее будут обсуждать возлюбленных великого Пабло Пикассо на встрече посетителей выставки «Параграфы». В центре внимания — Пабло Пикассо и его музы. По словам искусствоведов, вдохновительниц у мэтра было действительно много, и многие увековечены на его знаменитых полотнах. Обсудить свои взгляды на искусство величайшего художника 20 века можно будет в воскресенье, в 15 часов в Ростовском музее изобразительных искусств.