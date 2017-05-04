Шолохов из станицы Синявской прославил земляков в своих повестях и романах

Он был из государственных крестьян и носил фамилию Шолохов. Название его родного хутора дало приставку Синявский. Уже 50 лет как ушел из жизни один из зачинателей советской литературы на Дону. Георгий Филиппович дебютировал в 1928 году, он не оставлял любимое дело 40 лет.

В квартире-музее на Пушкинской, где жил и работал признанный донской писатель, экскурсию проводит его внучка. В личном кабинете Шолохова-Синявского утонченно подобранная библиотека, фотографии, письма, а также романы и повести самого автора, написанные в течение 40 лет.

«С 7-8 лет, мне рассказывала моя бабушка, дед писал такие сочинения, которые зачитывали всей школе», — говорит внучка Георгия Шолохова-Синявского Татьяна Шолохова.

Приставку к своей фамилии «Синявский» Георгий Шолохов выбрал намерено, чтобы не путали. Он дебютировал в 1928 году в одном из советских журналов с рассказом «Преступление».

В этом же году его знаменитый однофамилец уже завершил первую часть «Тихого Дона». По словам внучки, ни о какой ревности между двумя Шолоховыми не могло идти и речи — они были близкими друзьями. Михаил Шолохов даже шутил насчет своего переименования.

Герои его ранних повестей — это его земляки, тогда еще жители станицы Синявской. Имея за плечами всего-то образование церковно-приходской школы, он непринужденно и точно описывал портреты казаков в бурное время начала 20 века. Накануне в родном селе прошел митинг у могилы автора.

«Такие люди как Михаил Александрович и Георгий Филиппович очень редко появляются. Я 25 лет ни одного настоящего писателя еще не читал», — отметил пенсионер Владимир Кириченко.

Один из зачинателей советской литературы на Дону — Георгий Шолохов-Синявский — ушел из жизни полвека назад, в мае 1967 года. Его романы переведы на польский, чешский и венгрский языки. В своём последнем письме автор, в первую очередь, обратился к своим землякам из Синявской, извинившись за возможную не точность при их описании.