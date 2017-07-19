«Сквозь призму времени»: в ДГПБ представят живопись, графику и скульптуру
21 июля в Донской публичной библиотеке состоится открытие выставки арт-проекта «Сквозь призму времени». Начало мероприятия в 17 часов. Вход свободный.
Экспозицию посетят участие известные ростовские художники и дизайнеры. Вниманию посетителей представят живопись, графику, керамику, скульптуру, стекло, арт-объекты и текстиль.
Добавим, за час до открытия, в 16 часов, пройдет презентация книги Леонида Феодора «Слово о полку Игореве», также с концертной программой-лекцией выступит этно-музыкант Валентин Шкандыбин.
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