«Сквозь призму времени»: в ДГПБ представят живопись, графику и скульптуру

21 июля в Донской публичной библиотеке состоится открытие выставки арт-проекта «Сквозь призму времени». Начало мероприятия в 17 часов. Вход свободный.

Экспозицию посетят участие известные ростовские художники и дизайнеры. Вниманию посетителей представят живопись, графику, керамику, скульптуру, стекло, арт-объекты и текстиль.

Добавим, за час до открытия, в 16 часов, пройдет презентация книги Леонида Феодора «Слово о полку Игореве», также с концертной программой-лекцией выступит этно-музыкант Валентин Шкандыбин.