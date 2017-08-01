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КУЛЬТУРА

В Азовском музее-заповеднике представят театрализованную программу «Паруса Эллады»

8:04 Вторник, 01.08.2017

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Театрализованную программу «Паруса Эллады» покажут в Азовском музее-заповеднике в рамках Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов. Сотрудники музея и актеры театра-студии «Кул-Шоу» готовят для гостей погружение в атмосферу античных мифов и легенд. Зрителям предложат отправиться на берега Древней Греции, поучаствовать в заседании Олимпийского совета, получить предсказание от дельфийского оракула и посетить званый ужин у зажиточного горожанина.

Мероприятие пройдет в Азовском музее-заповеднике в эту субботу, 5 августа, с 19 до 23 часов.

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