В Азовском музее-заповеднике представят театрализованную программу «Паруса Эллады»

Театрализованную программу «Паруса Эллады» покажут в Азовском музее-заповеднике в рамках Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов. Сотрудники музея и актеры театра-студии «Кул-Шоу» готовят для гостей погружение в атмосферу античных мифов и легенд. Зрителям предложат отправиться на берега Древней Греции, поучаствовать в заседании Олимпийского совета, получить предсказание от дельфийского оракула и посетить званый ужин у зажиточного горожанина.

Мероприятие пройдет в Азовском музее-заповеднике в эту субботу, 5 августа, с 19 до 23 часов.