В донской столице открылась выставка «Арт-Ростов»

В донской столице сегодня, 5 мая, открылась выставка»Арт-Ростов». В этом году поклонники сюрреализма смогут увидеть 100 подлинников Сальвадора Дали — из серий далинианские лошади и иллюстрации к библии. А любители морских пейзажей познакомиться с творчеством Ивана Айвазовского. Его работы и без того знаменитые своей реалистичностью, здесь как будто оживают на глазах у зрителя. Черное море, Девятый вал, Лунная ночь на Босфоре. Более двухсот творений Ивана Айвазовского в одном месте. Погрузиться в мир картин помогают тридцать проекторов высокого разрешения и объемный звук.

«Я думаю, что каждый, кто окунется туда, просто зайдет посмотрит на эти экраны, сцены баталий, ожившие полотна, я думаю, эмоции будут зашкаливать абсолютно у всех», — говорит посетитель выставки «Арт-Ростов» Александр Иванов

И даже за пределами выставочных залов творчество продолжается. Десятки ребят на одной площадке под руководством художником создают морской пейзаж.

Выставка искусства «Арт-Ростов» будет работать до 15 мая в ДонЭкспоцентре.