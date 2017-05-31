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КУЛЬТУРА

В Ростове открылась выставка концептуального художника Александра Кислякова

17:09 Понедельник, 29.05.2017

«Вечные ценности» можно теперь найти в Ростове. Выставка с таким названием открылась в Южной столице. Ее автор — Александр Кисляков. После двадцатилетнего перерыва он представил свое видение шедевров изобразительного искусства. В экспозици — интерпретации картин из Лувра, Прадо и Русского музея. Стоит отметить — Александр Кисляков — концептуальный художник и изобретатель литературного жанра «Ненаписанные стихи», участник легендарного ростовского товарищества «Искусство или смерть». Выставка продлится до 4 июня.

«В каждом человеке намешано всякого: хорошее, доброе, высокое, низкое. Люди привыкли разделять эти категории, но, на мой взгляд, вот эти вот «Вечные ценности» неразделимы. И я несколько похулиганил» — сказал художник Александр Кисляков.

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Руслан 30.05.2017

С каких это пор экорше является ценностью?