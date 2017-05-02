В Ростове открылась выставка работ детей с аутизмом

Выставка «Двенадцать священных ночей» открылась в здании «Газпром Межригионгаз». Это картины воспитанников реабилитационного центра «Свеча». Молодые люди, страдающие аутизмом, занимаются разными видами искусств, в том числе и живописью. По словам психологов, творчество помогает ребятам освоиться в обществе и раскрыть свой потенциал.

«На этой выставке представлены работы наших ребят разных лет. Работы эти сделаны в технике мокрым по мокрому. Это определенная техника, терапевтическая, которая помогает детям справиться с любыми напряжениями, вплоть до физических Мы не воспринимаем их как с нарушениями. Потому что внутри за каждым нарушением живет такой же человек как и мы, как все остальные», — говорит педагог-психолог центра лечебной педагогики социальной терапии «Свеча» Татьяна Негельницына.