В Ростове покажут спектакль, посвященный юбилею Евгения Евтушенко
16 июля в 18 часов в кинозале Донской публичной библиотеки пройдет спектакль «Северная надбавка», посвященный юбилею Евгения Евтушенко. В этот день поэту исполнилось бы 85 лет. Стоимость билета — 250 руб. В своё время поэма, по которой покажут постановку, была признана скандальной и запрещена, поскольку в невыгодном свете показывала тяжёлые условия северной работы.
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