В Ростове покажут спектакль, посвященный юбилею Евгения Евтушенко

16 июля в 18 часов в кинозале Донской публичной библиотеки пройдет спектакль «Северная надбавка», посвященный юбилею Евгения Евтушенко. В этот день поэту исполнилось бы 85 лет. Стоимость билета — 250 руб. В своё время поэма, по которой покажут постановку, была признана скандальной и запрещена, поскольку в невыгодном свете показывала тяжёлые условия северной работы.