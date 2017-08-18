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КУЛЬТУРА

В Ростове проходит выставка «Иван Айвазовский. 200 лет триумфа»

8:46 Пятница, 18.08.2017

«Иван Айвазовский. 200 лет триумфа». Ростовский областной музей изобразительных искусств стал автором межрегионального проекта, посвященного 200-летию мастера. Сегодня в его стенах открывается выставка картин выдающегося мариниста. Организаторы впервые покажут широкому зрителю картины из музейных коллекций юга России. Произведения отражают разные периоды творчества художника. Айвазовский оставил потомкам огромное творческое наследие — около шести тысяч работ. Экспозиция дополнена выставкой морских пейзажей русских художников 19-го — начала 20-го веков.

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