«Иван Айвазовский. 200 лет триумфа». Ростовский областной музей изобразительных искусств стал автором межрегионального проекта, посвященного 200-летию мастера. Сегодня в его стенах открывается выставка картин выдающегося мариниста. Организаторы впервые покажут широкому зрителю картины из музейных коллекций юга России. Произведения отражают разные периоды творчества художника. Айвазовский оставил потомкам огромное творческое наследие — около шести тысяч работ. Экспозиция дополнена выставкой морских пейзажей русских художников 19-го — начала 20-го веков.