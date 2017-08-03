В Ростове пройдет финал фестиваля «Таланты и поклонники»

3-4 августа в Ростове-на-Дону пройдет финальный этап всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Более 120 конкурсантов из разных регионов России выступят в номинациях театральное, вокальное и хореографическое искусство, авторская или бардовская песня. Фестиваль впервые провели в 2010 году под эгидой Всероссийского добровольного пожарного общества. Уже через год проект приобрел статус всероссийского. Сейчас фестиваль организует МЧС России, Министерство образования и науки страны и Всероссийское добровольное пожарное общество.

Сегодня, 3 августа, в 10 часов утра в ДК «Роствертол» пройдут финальные выступления участников фестиваля.

Завтра, 4 августа, в 11 часов утра в конгресс-холле ДГТУ состоится гала-концерт и награждение победителей фестиваля.