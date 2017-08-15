В Ростовском музее ИЗО открывается выставка новочеркасских пейзажистов
Более 50 произведений новочеркасских пейзажистов представят на выставка «Мишкинские бугры». Она открывается сегодня в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Экспозиция посвящена 20-летию одноименного объединения. Название творческая группа получила по месту регулярных выходов на этюды в районе хуторов Малый и Большой Мишкин в окрестностях Новочеркасска. «Мишкинцы» пишут в разных жанрах, но их объединяет приверженность пленэрной живописи, они работают на открытом воздухе в любую погоду.
Открытие выставки сегодня, 15 августа, в 17 часов.
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