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КУЛЬТУРА

В Ростовском музее ИЗО открывается выставка новочеркасских пейзажистов

9:22 Вторник, 15.08.2017

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Более 50 произведений новочеркасских пейзажистов представят на выставка «Мишкинские бугры». Она открывается сегодня в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Экспозиция посвящена 20-летию одноименного объединения. Название творческая группа получила по месту регулярных выходов на этюды в районе хуторов Малый и Большой Мишкин в окрестностях Новочеркасска. «Мишкинцы» пишут в разных жанрах, но их объединяет приверженность пленэрной живописи, они работают на открытом воздухе в любую погоду.
Открытие выставки сегодня, 15 августа, в 17 часов.

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