В Ростовском музтеатре состоялась премьера оперы «Пиковая дама»

На этой неделе Ростовский молодежный академический театр стал лауреатом фестиваля театрального искусства «Арлекин»

. А в Ростовском музыкальном театре представили 105-ю премьеру. На новой сцене — опера «Пиковая дама». Это уже второе обращение театра к шедевру Чайковского.

«Мир переживаний Чайковского и мир переживаний человека того времени, и даже мир людей пушкинской эпохи. Здесь даже трудно сказать, что есть речитатив — он постоянно проведен через мелодику, через душу, чего нам так не хватает в 21 веке и это уже было исполнено», — говорит главный дирижер Ростовского музыкального театра Андрей Аниханов.

Для режиссера спектакля Павла Сорокина — это двойная премьера. «Пиковая дама» стала первой в его жизни постановкой на большой сцене.

«Пиковая дама» — это мечта, наверное, каждого режиссера. Это грандиозное произведение, в котором зашифровано столько смыслов», — говорит режиссер-постановщик Павел Сорокин.

В постановочной команде — талантливые мастера. Художник по костюмам Наталья Земалиндинова, художник по свету Ирина Вторникова, сценограф Вячеслав Окунев.

«Мне кажется, это новое прочтение бессмертной классики, очень глубокое»- , говорит народный художник России Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург).

О таких ролях актеры мечтают всю жизнь. Ростовским вокалистам посчастливилось прикоснуться к такой работе в начале пути.

«Это счастье. Это моя любимая опера с самого детства», — говорит солистка Наталья Дмитриевская.

«Событие состоялось, безусловная удача, великолепная работа художников, дирижера, многих солистов и удачная работа режиссера», — говорит музыкальный критик Дмитрий Морозов (Москва).