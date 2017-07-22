В ростовском парке Горького работает летний кинотеатр



Бесплатный летний кинотеатр работает по воскресеньям в ростовском парке имени Горького. Завтра, 23 июля, там покажут фильм «Шумный день» с Олегом Табаковым в главной роли. Начало в 20 часов. Сеансы проходят только при хорошей погоде, сообщает портал «Куда идём РНД».

Расписание:

30 июля – «Я шагаю по Москве»

6 августа – «В бой идут одни старики»

13 августа – «Не горюй!»

20 августа – «Летят журавли»

27 августа – «Республика ШКИД»