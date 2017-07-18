В станице Старочеркасской создадут 2 парковые зоны и концертную площадку



В станице Старочеркасской создадут 2 парковые зоны площадью 4 и 6 гектаров и концертную площадку на 5 тысяч зрительских мест. Как сообщается на сайте администрации Аксайского района, проектно-сметная документация уже готова и строительство начнется в этом году.

В минувшем году Старочеркасск посетило более 100 тысяч туристов, в том числе около полутора тысяч иностранных гостей. Кроме того, станица стала первой площадкой донского кинокластера. На территории Аннинской крепости ведется строительство декораций для съемок фильмов: казачьей станицы и европейской деревни.