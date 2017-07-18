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КУЛЬТУРА

В станице Старочеркасской создадут 2 парковые зоны и концертную площадку

9:44 Вторник, 18.07.2017

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В станице Старочеркасской создадут 2 парковые зоны площадью 4 и 6 гектаров и концертную площадку на 5 тысяч зрительских мест. Как сообщается на сайте администрации Аксайского района, проектно-сметная документация уже готова и строительство начнется в этом году.

В минувшем году Старочеркасск посетило более 100 тысяч туристов, в том числе около полутора тысяч иностранных гостей. Кроме того, станица стала первой площадкой донского кинокластера. На территории Аннинской крепости ведется строительство декораций для съемок фильмов: казачьей станицы и европейской деревни.

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