В Старочеркасской казаки проведут конные соревнования

Конноспортивные состязания пройдут в станице Старочеркасской. Они посвящены 264-ой годовщине со дня рождения атамана Матвея Платова. В соревнованиях примут участие представители конных взводов Всевеликого войска Донского. Конные состязания откроются на площадке рядом с переправой. В программе также фланкировка шашкой, мастерство владения пикой, преодоление препятствий и джигит-марафон. Старочеркасская примет конноспортивный праздник завтра, 19 августа.