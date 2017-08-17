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КУЛЬТУРА

В Таганроге начали масштабную реконструкцию музеев

12:30 Четверг, 17.08.2017

Ремонтные работы стартовали во Дворце Алфераки, Доме Шаронова и гимназии, в которой учился Чехов. Все объекты еще в прошлом году попали в федеральную программу «Культура России». Из бюджета на эти цели выделено более 400 миллионов рублей. Работы будут включать в себя капитальный ремонт кровли, укрепление фундаментов, реставрацию фасадов и интерьеров.

«В этом году на всех трёх объектах у нас начинаются ремонтно-реставрационные работы, которые будут завершены к июню 2018 года. Но этот зал и второй этаж еще будут открыты в сентябре, и таганрожцы и жители города смогут полюбоваться всем этим великолепием», — рассказала директор Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко.

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