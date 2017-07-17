В Волгодонске заработал летний кинотеатр

В Волгодонске вновь заработал летний кинотеатр. Теперь каждую пятницу в парке Победа показывают лучшие отечественные художественные и мультипликационные фильмы. Причем, совершенно бесплатно. Начало в 20.30. Сегодня зрителям летней киноплощадки покажут картину «Мимино».