В Волгодонске заработал летний кинотеатр
В Волгодонске вновь заработал летний кинотеатр. Теперь каждую пятницу в парке Победа показывают лучшие отечественные художественные и мультипликационные фильмы. Причем, совершенно бесплатно. Начало в 20.30. Сегодня зрителям летней киноплощадки покажут картину «Мимино».
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