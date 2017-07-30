«Выставка одной книги»: в ДГПБ представят памятник средневековой литературы

1 августа в Донской публичной библиотеке пройдет «Выставка одной книги». Посетителям представят факсимильное издание памятника средневековой литературы – «Книга глаголемая Козмы Индикоплова (из рукописи Московского главного архива Министерства иностранных дел, Минея Четья митрополита Макария».

Книга входила в серию факсимильных изданий древних рукописей, выпускаемых Обществом любителей древней письменности, издана Петербургской фотолитографией Р. Голике в 1886 году. Выставка продлится до 15 августа.