Выставка «Природа Донского края» открылась в Аксайском военно-историческом музее
Выставка «Природа Донского края» открылась в Аксайском военно-историческом музее. Экспозиция посвящена Году экологии в России. Она знакомит с экологической системой донской степи, биоразнообразием дельты Дона, прибрежной фауной, речными и лесными обитателями. Представленные экспонаты — это чучела птиц, животных, змей, рыб.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.