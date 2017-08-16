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КУЛЬТУРА

Выставка «Природа Донского края» открылась в Аксайском военно-историческом музее

10:00 Среда, 16.08.2017

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Выставка «Природа Донского края» открылась в Аксайском военно-историческом музее. Экспозиция посвящена Году экологии в России. Она знакомит с экологической системой донской степи, биоразнообразием дельты Дона, прибрежной фауной, речными и лесными обитателями. Представленные экспонаты — это чучела птиц, животных, змей, рыб.

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