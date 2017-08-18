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КУЛЬТУРА

Завтра в Ростове пройдет «Фестиваль кварталов»

7:26 Пятница, 18.08.2017

В Октябрьском районе Ростова в эту субботу, 19 августа, пройдет городской праздник творчества, спорта и ремесел «Фестиваль кварталов». Как сообщает пресс-служба администрации южной столицы, мероприятия будут проходить с 15:00 до 21:00 в парке им. Октября (ул. Дачная, 4).

Гости праздника примут участие в многочисленных мастер-классах для взрослых и детей, посетят выставки-продажи изделий прикладного творчества, сувениров, станут участниками соревнований в различных видах спорта, а также отведают мороженое и изделия мастеров кулинарии. Для гуляющих в парке выступят творческие коллективов города и самодеятельные артисты.

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