И еще одна победная новость. Но уже из Ростовского театра драмы. Жителям и гостям донской столицы

представили постановку «Матерь человеческая», по одноименной повести Виталия Закруткина. Историю о невероятном духовном подвиге поставил лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», режиссер Геннадий Шапошников.

Третью весну подряд Ростовский академический театр драмы им. Горького приглашает зрителей на премьеру спектаклей по шедеврам донских литераторов. Первым был «Тихий Дон» Шлохова, затем калининский «Цыган», и вот теперь «Матерь человеческая» по повести Виталия Закруткина.

«Эта та повесть, которой я зачитывался в детстве — слезы проливал и мечтал о том, чтобы эта повесть была на сцене. Мы надеемся, что с такой командой, как Шапошников, Герасименко, Пальшкова, Нарик Туианян и конечно композитор Алексей Шалыгин должен быть успех», — говорит художественный руководитель Ростовского академического театра драмы им. Горького Александр Пудин.

Театралы со стажем помнят, что спектакль по повести Закруткина уже шел на этой сцене в прошлом веке. Тогда в зале рядом с автором сидели его прошедшие войну товарищи писатели — Анатолий Калинин и Петр Лебеденко. И вообще, в те времена на сцене и в зале было немало людей, чьих жизней коснулась война. Сегодня театр открывает историю о невероятном духовном подвиге простой русской женщины для себя и для земляков.

В роли Марии, по замыслу создателей, на сцене сразу три актрисы. Екатерину Березину зрители запомнили по роли Аксиньи в «Тихом Доне», Кристина Гаврюкова — Клавдия в «Цыгане», а их юная коллега Ульяна Коваленко пока только начинает свой путь на сцену.

Спектакль «Матерь человеческая» — это не просто очередная премьера, а завершение театрального проекта.

«Скорее всего собравшиеся сегодня в зале люди не знали содержания этой пронзительной повести, но историю, рассказанную театром они приняли благодарно и искренне», — поясняет режиссер постановщик, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Геннадий Шапошников.