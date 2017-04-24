Жюри в Москве посмотрит всех участников регионального кастинга для проекта «Синяя птица»

Жюри в Москве посмотрит всех кандидатов на участие в проекте «Синяя птица». Накануне, 17 апреля, в концертной студии «Дон-ТР» прошел региональный кастинг. Ранее предполагалось, что на нем местное жюри определит кандидатов для дальнейшего прослушивания в российской столице. Однако было принято решение, что в Москву отправят видеозапись с выступлениями всех участников.