Жюри в Москве посмотрит всех участников регионального кастинга для проекта «Синяя птица»
16:35 Вторник, 18.04.20179
Жюри в Москве посмотрит всех кандидатов на участие в проекте «Синяя птица». Накануне, 17 апреля, в концертной студии «Дон-ТР» прошел региональный кастинг. Ранее предполагалось, что на нем местное жюри определит кандидатов для дальнейшего прослушивания в российской столице. Однако было принято решение, что в Москву отправят видеозапись с выступлениями всех участников.
Комментарии
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Вот это правильное решение ,благодарим Дон тр и рабочую группу, за то что прислушиваетесь к участникам их родителям и педагогам!Так будет справедливо в сложившейся ситуации!Благодарим за понимание!
Жаль, что жюри не дали возможность до конца показать номер ! Ребёнок расстроился((( Хотя ребёнок талантливый и лауреат 1 степени неоднократный…
Интересно, а какие записи вы будете отправлять в Москву, если нашу девочку остановили практически в самом начале номера???????????????????????????????
Т.е. если не записали то в пролете? Ребенок весь день прождал своей очереди в итоге уже вечером жюри устало. Допеть не дали, оператор уже не кричал «мотор» и вообще сказали, что песни о войне сейчас не актуальны, нужно петь позитивные песни.
Да в пролете все ,Вы что не видели список прошли все ученики председателя жюри изначально!Но руководство дон тр приняло решение отправить все записи в связи с такой ситуацией!Пусть Москва отберет лучших !Дон тр и его руководство и так в этом пошли всем навстречу ,провели кастинг всех отсняли !талант видно с первых слов,что по вокалу что по актерству!Не переживайте главное что бы действительно всех отправили а не только учеников председателя жюри Мунтян Ольги!Особенно ее ученица Шикуля Виктория очень некрасиво себе вела и высказывалась на кастинге ,это обьясняет всю суть судейства.!
Я бы предложил выставить все фото участников и выдать деткам дипломы участника кастинга Синей птицы ,мелочь а деткам приятно!И сюжет короткий про конкурс и участников !
Мой внук тоже участвовал в просмотре по классу фортепиано.
Вышел в недоумении!
Инструмент не настроен, звук глухой!
Произведение не звучит. Зачем устраивать показуху?
Дети Мунтян действительно талантливы. И если вашего ребёнка не дослушали, то и ясно, что его не возьмут. Скандал было устраивать ни к чему
Да да да дети Мунтян очень талантливы все без исключения особенно когда она председатель жюри ,Алиса пои всем моем уважении к творчеству детей и педагогов!Судить своих учеников и пропихивать их являясь председателем жюри запрещено!