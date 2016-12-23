Министр спорта Ростовской области награжден золотым знаком ГТО

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян награжден золотым знаком отличия ГТО, сообщает «ТАСС». Церемония награждения прошла в Министерстве спорта РФ. Кроме Аракеляна золотые знаки получили госслужащие еще четырех регионов страны — Ивановской, Владимирской областей, республики Башкортастан и Москвы. Всего, отмечает «ТАСС», золотыми знаками отмечены 12 госслужащих.

- Мы реализуем комплекс ГТО уже два года, пять миллионов человек находятся в информационной базе данных, свыше 700 тысяч человек сдавали нормативы ГТО, более 300 тысяч людей стали обладателями значков комплекса, — цитирует агентство министра спорта РФ Павла Колобкова.