1 сентября в донские школы придут более 400 тысяч учеников

Более 400 тысяч донских школьников сядут за парты в новом учебном году. Это рекорд последних 10 лет. Первый звонок прозвучит для 43,5 тысяч первоклашек. По словам министра образования области Ларисы Балиной, несмотря на количество учеников, учебников хватит. Сейчас региональные школы обеспечены ими почти на 100 процентов.