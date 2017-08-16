Школьник из Мясниковского района разработал тренажер для подготовки к ЕГЭ

Школьник из Мясниковского района придумал, как облегчить жизнь старшеклассников при подготовке к ЕГЭ. Он создал тренажер для подготовки к экзамену. Первые результаты действия изобретения уже есть — все выпускники, рискнувшие воспользоваться такой помощью, смогли набрать на экзамене больше 80 баллов.

«Основная проблема — необходимость охватить большое количество материала. Ученик не знает, с какого места подступиться и как начать готовиться к ЕГЭ. Вторая проблема — мотивация, сложно сесть и начать готовиться», — поясняет создатель проекта для сдачи ЕГЭ.

Николай Близнецов знает, о чем говорит: два месяца назад он и сам был выпускником школы и готовился к ЕГЭ. Круглый отличник, шел на золотую медаль. Ради высоких баллов пришлось прочитать десятки томов внешкольной литературы, изучить сотни интернет-страниц. Именно после интеллектуального испытания и родилась идея создать специальный сервис для подготовки к ЕГЭ.

«Первая мысль была сделать мобильное приложение. Чтобы оно было интересным и увлекательным для детей, я решил внедрить туда игровые механики. Пройдя обучение в IT-парке, я немного поменял концепцию своего проекта и пришел к ЕГЭ-марафонам, то есть за правильное выполнение ученики получают баллы. Кто больше баллов собрал, тот выиграл приз», — рассказывает создатель проекта для сдачи ЕГЭ Николай Близнецов.

Необходимые навыки и знания Николай получил в Южном в IT-парке. После четырех месяцев обучения его проект получил путевку в жизнь. Автор говорит, главная цель ресурса — сделать образование интересным. В отличие от массы других онлайн-тестов, его задания написаны в понятной подросткам форме: в виде комиксов и популярных интернет-картинок. Новый ресурс уже оценили педагоги. Учителя уверены, что форма интересная, но базой такой сайт быть не может.

«Подготовка к ЕГЭ должна быть целевая. То есть это и простое зазубривание материала, и выполнение заданий в игровой форме, различные тренинги, тренировочные тесты», — отмечает учитель физики Олег Конин.

«Это может быть одним из инструментов, но такой сайт не заменит всю подготовку к ЕГЭ», — уверена учитель русского языка Татьяна Майборода.

Посмотреть сайт пока невозможно — ресурс закрыт на реконструкцию. Уже скоро всем желающим станут доступны онлайн-курсы, ЕГЭ-марафоны и мобильное приложение. Эффективность такого подхода к единому госэкзамену станет понятна через год, когда выпускники-2018 проверят свои знания на практике.