В Ростовскую консерваторию стремятся поступить абитуриенты из разных городов России

Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова вошла в топ-лист вузов страны и признана лучшим высшим учебным заведением региона. В 2017 году Консерватория отмечает полувековой юбилей. За это время вуз подготовил почти пять тысяч специалистов. В этом году конкурс на отдельные специальности доходил до 15 человек на место.

За последние пол века ростовчане привыкли к тому, что обычно из окон этого здания звучит музыка, но сейчас в Консерватории почти тихо — завершается пора вступительных экзаменов. Последние испытания проходят у молодых людей, выбравших духовые инструменты.

Конкурсные прослушивания по специальности позади. В финале — экзамен по русскому языку и литературе. В юбилейном для Ростовской консерватории году средний конкурс по разным специальностям — три 3 человека на место, хотя на музыкальную педагогику на каждое место претендовали 6 абитуриентов, а на эстрадный вокал и вовсе — 15.

«География очень широка в этом году, поразило большое количество абитуриентов, которые приехали к нам с севера нашей Родины — это Архангельск, Южно-Сахалинск, Владивосток, был абитуриент из Республики Тыва. Даже не знаю сколько он ехал к нам, ехал или летел. Также Нижний Тагил, Екатеринбург, это если брать север. Безусловно, представлен и юг: Ставрополь, Краснодар, Черкесск, Майкоп, Нальчик, Симферополь. Очень яркий набор в этом году, интересный, творческий. Большое количество абитуриентов, которые к нам приехали, обладают уже определенной творческой биографией. Помимо участия в концертах это конкурсы, фестивали разного уровня, в том числе российского и международного», — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова Наталья Станова.

За пол века из этих стен в большой музыкальный мир вышло почти пять тысяч исполнителей, вокалистов, хормейстеров, дирижеров, звукорежиссеров, педагогов, прославивших имя альма-матер на разных сценах планеты, хотя настоящий музыкант учится всю жизнь.

Сергей Алейников в нынешнем году окончил консерваторский курс и теперь сдал экзамены в ассистентуру, ему посчастливилось учиться у замечательного мастера — Сергея Ивановича Осипенко.

«Самая выдающаяся у него — Анна Винницкая, первая премия — это очень серьезно. Она преподает сейчас в Гамбургской высшей школе искусства и театра. Яковлев, конечно. Это человек, который выиграл невероятное количество конкурсов международных. Вы знаете, я всегда любил в консерваторию приходить. Вот и сейчас июль, меня здесь ничего не держит, но я здесь с девяти утра и буду еще часов до четырех сидеть, заниматься, и так каждый день. Все-таки музыка — это не профессия. Считаю, это хобби своеобразное. Дело жизни, которое очень любит систематику. Я его люблю и оно мне приносит удовольствие», — признается выпускник Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова Сергей Алейников.