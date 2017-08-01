В кружки и секции юных ростовчан с 1 августа можно записать через Интернет

В учреждения дополнительного образования юных ростовчан теперь можно записать через Интернет. Такое решение приняли власти города после успешно зарекомендовавшей себя электронной записи детей в школу. Ростовчане также оценили удобный сервис — для того, чтобы подать заявление за зачисление ребенка в первый класс или о переводе его в другую школу, не нужно лично идти в учебное заведение — для этого нужен лишь компьютер или смартфон с подключением к Сети.

Как отмечают в управлении образования Ростова, запись детей в учреждения дополнительного образования 2017-2018 учебного года открыта с 1 августа. Регистрация электронных заявлений о приеме детей проходит тут.

Администрация южной столицы напоминает: в городе работает 21 учреждение дополнительного образования. Ознакомиться с каждым можно на сайте управления образования города Ростова-на-Дону.