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ОБРАЗОВАНИЕ

В.Кушнарёв: школу в Суворовском районе Ростова откроют в 2019 году

18:43 Четверг, 10.08.2017

СнимокТолько что глава донской столицы Виталий Кушнарёв в прямом эфире программы «Ростов от первого лица» заявил, что строительство школы на 1300 начнется в этом году: «Конкурсная документация уже завершена. Мы планируем заключить контракт, определить подрядчика в сентябре. И сдача этой школы запланирована в 2019-м году. То есть она распахнет свои двери для учеников 1 сентября 2019 года»

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