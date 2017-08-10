Только что глава донской столицы Виталий Кушнарёв в прямом эфире программы «Ростов от первого лица» заявил, что строительство школы на 1300 начнется в этом году: «Конкурсная документация уже завершена. Мы планируем заключить контракт, определить подрядчика в сентябре. И сдача этой школы запланирована в 2019-м году. То есть она распахнет свои двери для учеников 1 сентября 2019 года»