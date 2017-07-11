В Ростове 35 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

35 ростовских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Как сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации, количество отличников по сравнению с прошлым годом по всем предметам увеличилось. Причем, среди выпускников есть и те, кто получил 100 баллов сразу по нескольким экзаменам. Однако не обошлось без нарушений, за использование шпаргалок с экзамена было удалено 4 человека, хотя в этом году при подготовке к экзаменам разъяснительной работе уделили особое внимание.