В Ростове 35 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
35 ростовских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Как сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации, количество отличников по сравнению с прошлым годом по всем предметам увеличилось. Причем, среди выпускников есть и те, кто получил 100 баллов сразу по нескольким экзаменам. Однако не обошлось без нарушений, за использование шпаргалок с экзамена было удалено 4 человека, хотя в этом году при подготовке к экзаменам разъяснительной работе уделили особое внимание.
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