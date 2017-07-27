В сентябре в Левенцовском районе Ростова откроется школа

Долгожданная школа в Левенцовском районе Ростова-на-Дону готова к открытию и в сентябре примет своих первых учеников. Педагогический состав полностью укомплектован. Учебное заведение оснащено компьютерами, во всех классах установлены интерактивные доски и проекторы. Также оборудованы химическая и физическая лаборатории. Для учеников построили спорткомплекс с бассейном, футбольным полем и площадками для баскетбола и волейбола. Школа в Левенцовке станет самой большой на Юге России. В одну смену в ней смогут учиться 1400 человек.