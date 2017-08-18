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ОБРАЗОВАНИЕ

Все государственные школы и садики Ростова уже готовы к отопительному сезону

7:43 Пятница, 18.08.2017

Все муниципальные школы и детсады донской столицы получили паспорта готовности к отопительном сезону. Накануне в администрации города прошло заседание специального штаба. Завершаются также работы на муниципальных объектах здравоохранения и соцсферы областного подчинения. В департаменте ЖКХ подчеркнули, что к зиме Ростов готовится в штатном режиме. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовали обратить внимание на снижение дебиторской задолженности.

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