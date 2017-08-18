Все государственные школы и садики Ростова уже готовы к отопительному сезону
Все муниципальные школы и детсады донской столицы получили паспорта готовности к отопительном сезону. Накануне в администрации города прошло заседание специального штаба. Завершаются также работы на муниципальных объектах здравоохранения и соцсферы областного подчинения. В департаменте ЖКХ подчеркнули, что к зиме Ростов готовится в штатном режиме. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовали обратить внимание на снижение дебиторской задолженности.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.