Выпускникам ЮРИУ РАНХиГС торжественно вручили дипломы

Они разбираются в реалиях современной экономики, способны брать на себя ответственность и принимать наиболее эффективные решения. Сегодня в Ростове дипломы о высшем образовании вручили выпускникам Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте России.

Долгожданный момент в жизни каждого студента — получение диплома. Сегодня он настал для выпускников одного из самых престижных вузов Юга России — Института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации.

«Сегодня мы вручаем дипломы 780 студентам, из которых 153 получают дипломы с отличием. Это выпускники экономического колледжа, бакалавры и магистры государственного и муниципального управления, экономики, менеджмента, юриспруденции, политологии», — рассказывает директор Южно-Российского института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Олег Локота.

Первыми на сцену приглашают самых юных гостей церемонии. Малыши писали дипломные работы вместе со своими мамами-выпускницами, им дарят игрушки и удостоверения ассоциации будущих абитуриентов.

Выпускников поздравили заместитель губернатора Ростовской области Василий РудоЙ, начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области Галина Морозова, председатель комитета по местному самоуправлению Заксобрания региона Александр Нечушкин, мэр города Батайска Валерий Путилин.

Большинство выпускников ЮРИУ РАНХиГС займут высокие посты, а в 2017 году вуз готов принять новых, не менее амбициозных и целеустремленных студентов.