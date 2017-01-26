10 больных детей Донбасса отправятся на лечение в столицу из Ростова-на-Дону

МЧС России вместе с благотворительным фондом Доктора Лизы доставят на лечение в Москву десять больных детей из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Сотрудники фонда «Справедливая помощь» уже отправились на Донбасс. Планируется, что завтра тяжелобольные дети в каретах скорой помощи прибудут в Ростов-на-Дону, откуда спецбортом МЧС улетят в Москву. Эта эвакуация детей из Донбасса станет первой после трагической гибели Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза). За время работы фонд Доктора Лизы совместно с МЧС с 2014 года доставил из Донецкой и Луганской областей в российские клиники около 440 человек. Напомним, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, когда военный самолет ТУ-154, летевший в Сирию, разбился в Черном море.