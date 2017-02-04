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ОБЩЕСТВО

10 февраля ростовчан приглашают на тренинг по оказанию экстренной помощи детям

10:15 Суббота, 04.02.2017

10 февраля в 14 часов пройдет первый интерактивный тренинг для родителей, на котором расскажут о приемах неотложной помощи детям. Мероприятие проведут в Центре медицинских телекоммуникаций Детской ростовской поликлиники №1.

Как сообщает сайт администрации Ростова, с родителями пообщаются врач-специалист по гигиене детей и подростков Татьяна Лизавина и врач-педиатр, специалист по неотложным состояниям детского возраста Людмила Глухова.

Напомним, в рамках акции запланирован ряд специальных занятий, на них взрослые узнают полезную информацию — от вопросов по эмоциональным аспектам помощи детям до способов профилактики наиболее распространенных травм и заболеваний.

Поучаствовать можно и не выходя из дома. Для этого необходимо:

1) Перейти по ссылке https://meet.lync.com/rnddgp1/alexey/A7TT990K.

2) Нажать на «Присоединиться при помощи Skype для бизнеса Web app».

3) Выбрать «Скачать и установить плагин приложение для собраний Skype».

4) После завершения установки нажать кнопку «Присоединиться к собранию».

5) Ввести свое имя, затем нажать «Присоединиться к собранию».

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