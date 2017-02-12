10 новых машин пополнят автопарк медучреждений Ростова
В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание по вопросам организации качественной медицинской помощи населению. Участники встречи обсудили статистику за прошлый год и наметили направления деятельности в 2017 году. Так на заседании прозвучала информация и о том, что для повышения скорости оказания первой помощи в текущем году планируется приобрести 10 новых, укомплектованных автомобилей. Добавим, в 2016 году было закуплено 19 автомобилей скорой помощи.
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