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ОБЩЕСТВО

10 новых машин пополнят автопарк медучреждений Ростова

13:52 Воскресенье, 12.02.2017

В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание по вопросам организации качественной медицинской помощи населению. Участники встречи обсудили статистику за прошлый год и наметили направления деятельности в 2017 году. Так на заседании прозвучала информация и о том, что для повышения скорости оказания первой помощи в текущем году планируется приобрести 10 новых, укомплектованных автомобилей. Добавим, в 2016 году было закуплено 19 автомобилей скорой помощи.

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