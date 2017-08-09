10 удавов, 3 геккона, 2 питона: зоопарк Ростова «измерил» весенне-летнее пополнение

За три месяца коллекция зоопарка Ростова-на-Дону существенно пополнилась, сообщает сайт администрации донской столицы.

Так в июле родилось 10 удавов обыкновенных. Теперь в террариуме помимо пары взрослых особей поселили и молодняк.

В июне на свет появилось три геккона. Теперь также кроме самца и самки в зоопарке содержат и молодых особей.

А в мае появились на свет два зеленых питона. Теперь в зоосаде содержат четырех представителей этого вида: взрослую пару и двух малышей.